On apprend ce matin que 42 pays d'Amérique latine verront l'eShop de la 3DS et de la WiiU purement et simplement fermer.Il deviendra impossible d'utiliser des codes de téléchargement, re-télécharger des logiciels, ou encore les mettre à jour.Nintendo explique qu'il s'agit de pays ou l'eShop était de base beaucoup plus limité que dans le reste du monde.Après beaucoup espère que cette décision ne va pas se répandre aussi dans le reste du monde dans les prochaines années.Car personne n'a oublier le destin funeste de l'eShop Wii....