■Le jeu utilise la version Unreal Engine 4 de Gears 5.■Premier jeu DirectX 12 à utiliser le VRS (l'ombrage à taux variable comme c'est le cas avec Wolfenstein Youngblood).■Les performances en réglages maximums (4K) augmentent d'environ 13% avec le VRS activé sur une 2080Ti.■L'utilisation du VRS est plus agressive ici que dans Wolfenstein.■Les éléments de l'interface utilisateur sont aliasés avec le VRS, mais pas avec le DRS (dynamic resolution scaling) même s'ils paraissent un peu plus flous.■Les réflexions sont en full res avec le VRS et sont plus nettes contrairement avec le DRS.■Pour l'heure, le VRS n'est disponible que pour les GPU Turing RTX 2000, mais le sera plus tard sur les GPU RDNA 2 avec DX12 Ultimate, et confirmé aussi pour la version XSX.■Avec des réglages optimisés les performances peuvent augmenter de 70 % dans les passages les plus gourmands.■Mettre les textures en High au lieu de l'Ultra c'est +2 GB de Vram gagnées.■Le jeu tourne mieux sur une GTX 1060 que sur une RX 580 en 1440p.■Les cinématiques sont somptueuses et peuvent tourner en 60fps et plus si si votre configuration vous le permet.■Les cutscene tournent en temps réel.■En utilisant le DRS, vous pouvez viser une résolution plus élevée avec la GTX 1060.■Le jeu se présente comme un mélange entre XCOM et Dawn of War II, recommandé à tous ceux qui aiment le genre.