Bonjour à tous le mondeLe site web américain, qui s'est spécialisé dans l'actualité de nouvelles technologies a livré son dernier podcast hier. Il fait parti d'une série intitulée(Comment les jeux génèrent de l'argent).Ce dernier épisode est consacré au. Les deux invités sont(Directeur des opérations chez) et(Le chef manager du service marketing de Xbox).Beaucoup de joueurs se posent des questions en ce qui concerne les apports du service (et ceux similaires) pour les développeurs ou le constructeur.Attention, ici, il n'est pas question de traiter ce qui touche à la partie financière mais plutôt des apports en terme de conception de jeu et d'audience.Le podcast est intégralement en anglais et dure environ 27 minutes.Assez intéressant, bon visionnage

posted the 04/26/2020 at 11:50 AM by k1fry