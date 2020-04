Alors qu'on pourrait penser, les plus hardcore comme moi, qu'avec la sortie de Final Fantasy 7 Remake Nintendo et Square Enix ajouteraient des esprits de Tifa, Barret, Aerith ou encore Red XIII pour accompagner le malheureux Cloud dans Super Smash Bros Ultimate qui est tout seul avec 2 musiques, c'est un autre jeu et une autre franchise de Square qui voit ses personnages ajoutés à l'univers Super Smash Bros dans la collection esprits : issue du jeu Trials of Mana, pour fêter la sortie du remake (ou en tout cas le mettre en avant, bien entendu). Trials of Mana est le 3e opus de la série des Mana, jamais sorti en Europe.3 esprits de Trials of Mana (Duran et Angela, Kevin et Charlotte, Hawkeye et Riesz) seront disponibles le 24 avril.