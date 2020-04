La Tokyo Skytree (東京スカイツリー, Tōkyō Sukaitsurī) est une tour de radiodiffusion du Japon, située dans l'arrondissement Sumida de Tokyo. Haute de 634 mètres, elle devient, le jour de son inauguration en 2012, la deuxième plus haute structure autoportante du monde.

A la base pas du tout prévu dans mon voyage à Tokyo (vous savez, moi c'est Akihabara et rien d'autre), je me suis finalement retrouvé à la Tokyo Skytree, car c'est tout simplement le point d'observation le plus élevé de Tokyo... Et une des plus haute tour du monde !Elle "remplace" la Tokyo Tower pour la radiodiffusion, devenue trop petite face aux buildings qui l'entoure désormais (et pourtant, elle est déjà pas mal haute ^^).En réalité, il est impossible de retranscrire la sensation vertigineuse que l'on a à son bord, que je comparerais à celle que j'ai dans un avion sauf que... C'est ultra stable puisque l'on est toujours sur la terre ferme !Bref, mes félicitations aux ingénieurs japonais pour cette prouesse technique qui montre au monde les talents d'architecteurs émanant du pays au soleil levant