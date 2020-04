Bonjour tout le monde,



Petit sondage, histoire de savoir si je suis le seul à penser ça.



Quand je vois les critiques unanimes sur l'ost comme quoi ca serait la best ost ever (en sachant que pour moi l'ost ff7 original fait partie de mon top 3) , et après etre arrivé au wall market, je me rends compte qu'il ya des morceaux juste excellents et d'autres vraiment très oubliables voir un peu hors sujet.



Généralement ceux qui reprennent les morceaux d'origine sont au top (le thème de tifa ou d'aerith