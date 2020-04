Et on continue les jeux totalement WTF avec cette fois-ci Pope Simulator...

Par la suite, Pope Simulator ressemble un peu à un RPG moderne : on pourra prendre des décisions qui affecteront des communautés entières, et essayer de modérer les politiques mondiales d’autres dirigeants. La foi sera une ressource importante car elle permettra de renforcer les fidèles ou diriger certaines de leurs actions ; cependant, cela affaiblira le pape et l’obligera à prier pour récupérer des forces.

posted the 04/20/2020 at 03:16 AM by suzukube