Hommage

"Et si un enfant rêvait d'autre chose que ce que la société avait prévu ? Et si un enfant aspirait à quelque chose de plus grand ?"

est l'un de mes Super Héros préférés car...Premièrement Superman nous enseigne la valeur de l'humilité. Superman pourrait gouverner le monde s'il le voulait (comme une de ses versions d'Injustice ou plus ou moins Red Son Superman). Néanmoins, les meilleures histoires de Superman nous montrent que le personnage est un modèle d'humilité.Il n'utilise pas ses dons pour faire que les autres se sentent petits et sans valeur; il les utilise pour montrer aux gens comment tirer le meilleur d'eux-mêmes.De même, nous devons tous faire de notre mieux pour utiliser nos connaissances, nos compétences et nos talents pour l'amélioration de la société et de ceux qui nous entourent, plutôt que de les utiliser pour essayer de nous élever au-dessus de ceux qui nous admirent.Deuxièmement Il nous enseigne aussi cette valeur fondamentale, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les choses que l'on ne peut pas changer. Malgré tous ses pouvoirs, Superman ne peut pas sauver tout le monde. S'il le permettait, le poids de tous ceux qu'il ne pouvait pas sauver l'écraserait. La seule façon dont il peut rester sain d'esprit est de se résigner au fait qu'il y aura certaines choses qu'il ne peut pas changer, tout en faisant de son mieux pour apporter toutes les contributions positives qu'il peut.Cette valeur nous apprend en effet à ne pas garder le chagrin et le regret en nous et d'avancé pour des lendemain radieux.Si vous vous efforcez de faire de votre mieux pour votre famille, votre communauté et l'environnement, cela pourrait bien ressembler à une bataille sans fin .... Mais ..... N'oubliez pas de prendre le temps de vous célébrer pour toutes les choses que vous avez accompli (quel soit petite ou grande) et toutes les personnes que vous avez aidées, et laissez-vous accepter les choses que vous ne pouvez pas changer.Troisièmement Superman nous apprend aussi à ne pas avoir peur de défier les attentes des autres envers vous. Par exemple Dans le film, nous avons une grande réplique du père biologique de Superman Jor El je cite:Tout comme Superman représente une poussée contre les attentes de la société, vous devez constamment vous efforcer d'être plus que ce que les autres attendent de vous (y compris sois-même). Poussons-vous à essayer de nouvelles expériences et à apprendre constamment. Même si cela signifie entrer dans un nouveau sport ou genre de musique.Ne vous laissez jamais définir par les attentes des autres.Quatrièmement Superman nous apprend à être l'exemple positif dont les gens autour de vous ont besoin, Superman n'est pas seulement le leader de la Justice League. Il est également l'exemple positif à partir duquel les autres héros de l'univers DC prennent leur exemple. Nombreux sont ceux qui se tourneront vers nous pour le leadership dans notre vie et votre carrière, de vos collègues à vos enfants.A tout niveaux petits ou grands dans votre vie vous aurez à faire fasse à une prise de décision qui sera importante pour vos proche ou vos collègues.Par conséquent, vous devez constamment vous pousser à être le leader et le modèle qu'ils méritent. Cela peut vous obliger à cultiver un nouveau niveau de patience et de compréhension des autres.Le tout mis bout à bout vous permettra d'atteindre de nouveaux enrichissement personnel, de nouveaux niveaux de tolérance, tout simplement de mieux comprendre votre prochain et vous même et tout ça sera finalement payant.Et voilà pourquoi pour moi représente le Super héros qui bien qu'extraterrestre est celui qu'on a le plus besoins de rechercher en nous, car son illustre mais néanmoins collègue Batman lui nous apprend des valeurs moins belle voir des valeurs destructrice sur certain niveau.Voilà pour moi j'avais envie de vous partager cette nuit le pourquoi je pense nous avons besoins en ces temps morose et trouble de trouver en nous notre Superman et non pas notre Batman.Merci à vousetd'avoir crée ce parangon d'humilité et de valeur noble.