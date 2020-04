J’ai toujours eu un faible pour cette console, qui avait énormément d’atouts, déjà elle était proposé à un prix défiant toute concurrence, imaginez un peu le truc elle était deux fois moins cher que la PS3 alors qu’elle était meilleure sur bien des aspects.Microsoft avait su retourné à leur avantage l’un des points forts de Sony : la communication, souvenez vous la péniche « Xbox Love you » le Tatouage GTA 4 ou encore l’annonce de FF13 sur 360 en tout fin d’une conférence E3 morose de MS en 2008 qui avait cassé internet, c’était amusant et audacieux et ça a marché.Microsoft ne s’était pas contenté de faire tomber une à une toutes les exclusivités tiers de PlayStation ils avaient aussi su grâce à la facilité de développement sur 360 se créer un vrai catalogue variés et audacieux avec pas mal d’exclus : deux extensions GTA, Gears of Wars, Les Fable, Blue Dragon, Star Ocean, Lost Odyssey, Alan Wake, Dead rising, Forza, PGR, infinite undiscovery, Last Remnant, Left For Dead, Lost Planet, Ninja Blade, Monster hunter, Ace Combat, Banjo Kazooie, Tenchu Z, Naruto, Mass effect ...C’était la folie sans deconner, si en plus vous ajoutez le Xbox Live qui a l’époque n’avait nul commune mesure cette console était une véritable tuerie, qui a mis extrêmement à mal Sony, souvenez vous de la soirée calamiteuse de lancement ou un seul mec attendait piteusement dans le froid de recevoir sa console, une image qui a elle seul résumait le gouffre dans lequel Sony se trouvaitAprès pour terminer sur une note quand même objective sinon on va me traiter de méchant pro-M faut aussi parler des défauts de la console et en premier lieu la fiabilité désastreuse de la machine, le prix totalement scandaleux des accessoires propriétaires et en particulier le disque dur indispensable pour certains jeux qui était vendu de mémoire 120€ avec une capacité minable de 20 Giga dont 7 pour le système. Faut aussi souligner qu’une fois que Microsoft avait réussi ce qu’ils voulait ils ont totalement abandonné leur démarche ambitieuse pour se contenter de servir la même soupe pendant les dernières années de vie de la console, mais je retiens quand même que c’était le pied cette machine, et vous quels souvenir gardez vous de cette époque ?