Je suis un enfant d'Internet. Internet est tout pour moi. Un moyen de me divertir, de communiquer. Il fait même parti intégrante de mes métiers (blogueur et créateur de site Internet) et j'en vis à 100%Mais quelle est l'histoire d'Internet ? Peut-on imaginer à nouveau ses débuts, lorsque seuls 2 ordinateurs étaient interconnectés entre eux ? Je trouve ce réseau complètement fabuleux et je serais le premier à genoux s'il venait à être détruit... Internet, c'est juste révolutionnaire !La grosse force d'Internet ? Sa gratuité. C'est pour cela que je suis contre les abonnements pour y accéder à du contenu culturel, et que je suis pour la publicité, lorsqu'il n'y a pas d'abus obligeant, malheureusement, les internautes d'installer AdBlock (notamment les insupportables publicités au dessus des vidéos Youtube).Le fait d'être un engrenage dans cet immense univers est également quelque chose de glorifiant, sachant que les spécificités du web sont toujours ouverte, publique et gratuite (CSS, HTML, PHP, même L'ASP peut être utilisé et codé sans licence même s'il faudra un Widows Server derrière pour faire tourner tout cela).Et quand on y repense, Gamekyo, c'était le Web 2.0 avant l'heure : Le site permettait, dès son lancement, aux utilisateurs de donner leur avis, via de l'AJAX pour les commentaires, et des blogs mis en avant sur la page d'accueil. C'est unique en France ! Et la preuve que cela fonctionne : VOUS ÊTES EN TRAIN DE ME LIRE, et sans aucune mention du terme TFLOPS dans cet article !Bref, je suis amoureux du web et de sa liberté