Sous estimé.



Salut à tous,



Days gone a pas mal été critiqué à sa sortie, en particulier sur son instabilité technique, et à raison surtout étant donné le niveau d'optimisation auquel nous a habitué Sony ces dernières années. Je viens enfin de faire ce jeu que j'ai acheté à sa sortie mais que j'ai finalement mis de côté pour rattraper mon retard sur mes anciens jeux. Et quelle ne fut pas ma surprise en constatant qu'il est plutôt bon voire très bon. Sérieux, il met une mandale à 99% des exclues xbox (j'ai la one tout comme la ps4 que j'ai acheté à leur sortie respective, je tiens à le préciser au cas où...). Alors, certes, il y a pas mal d'exclues ps4 au dessus mais ça reste vraiment un bon jeu qui, je l'espère, aura une suite.



Sur ce, bonne soirée.