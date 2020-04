Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous et que le confinement ne vous pèse pas trop sur le moral. Pour ma part ça va bien et aujourd'hui on va parler d'un des nombreux jeux qui font qu'on peut quand même passer de bons moments en cette periode chiante.Alors voilà, depuis maintenant plusieurs jours, le remake de Resident Evil 3 est disponible sur PC/PS4/ONE, étant particulièrement fan de RE3 (le meilleur à mes yeux), j'ai beaucoup attendu ce remake, on va donc voir ensemble les points forts et faibles de ce remake et on comparera dés que besoin les 2 jeux.Donc nous revoilà à Racoon City, quelques temps aprés l'incident du manoir Spencer, l'aventure prend place, avant, pendant et aprés Resident Evil 2. On est replongé dans la peau de Jill Valentine, il ne lui restait que quelques jours avant de quitter Racoon City mais la ville est soudainement plongée dans le chaos, le cauchemar qu'elle a vécu à Arklay reprend vie et cette fois c'est dans toute la ville que se baladent zombis et autres monstruosités.On va commencer par aborder le noyau du jeu, son gameplay avec tout ce qu'il reprend du moteur de RE2R et les quelques nouveautés. La base du gameplay est un TPS tout ce qu'il y a de plus banal. C'est quasiment la même base que pour RE2R, les mêmes filling des armes, mêmes déplacements, et mêmes animations. La grande nouveauté de ce RE3R c'est son nouveau système d'esquive.Tout comme dans le jeu original, Jill peut effectuer des esquives si vous avez le bon timing, ça vous permet de passer sans avoir à affronter vos ennemis. Là il y a 2 possibilités pour l'utilisation de ces esquives, soit vous les faites avec le bon timing et vous verrez votre personnage faire une roulade pour passer au travers de l'attaque ennemie (la darksoulisation de RE), soit vous pressez juste la touche pour que Jill s'avance brusquement dans une direction pour éventuellement éviter une attaque. Avec le 2ème choix, vous ne réussirez pas à tous les coups alors qu'avec le timing parfait, c'est du 100% safe. Notez tout de même que si vous esquivez parfaitement une attaque mais qu'il y a plusieurs ennemis autour de vous, rien ne vous garanti que vous ne vous ferrez pas attraper par un autre ennemi à la fin de votre roulade sauf biensur si vous en enchainez une autre encore avec le bon timing. Ce nouveau système est vraiment jouissif et il ne s'arrête pas qu'à ça puisque si vous essayé de vise juste aprés une roulade, vous entrerez dans un court moment de bullet time et Jill visera automatiquement le point faible de l'ennemi cibléAvec le couteau aussi vous aurez une attaque spéciale juste aprés une roulade.Puisqu'on parle du couteau, sachez que maintenant, il n'y a plus de durabilité pour cette arme et il n'y a pas non plus d'arme d'auto défense. Vous pourrez donc jouer le couteau comme à l'ancienne, d'ailleurs le couteau n'a jamais été aussi bon à jouer que dans ce remake. Vous aurez au total 4 attaques avec le couteau :1 : l'attaque de base, en gros c'est le coup normal de couteau que fait Jill quand vous attaquez en vous déplaçant. Jill donne juste un coup sans se pencher.2 : le coup en avant, pour ce coup, il faut attaquer au couteau mais sans bouger, Jill donnera un en faisant un pas en avant puis en revenant à sa position initiale.3 : le coup à reculons, pour ce coup, il faut soit donner un coup en reculant, soit faire avant arrière attaque. Jill fera une attaque avec une animation spéciale en allant en avant et elle ilédiatement en un pas en arrière. C'est trés pratique pour attaquer en restant safe mais faut bien gérer les distances.4 : le coup aprés une esquive parfaite, comme cité plus haut, ce coup se fait aprés une esquive.Grosso modo, c'est tout ce qui change par rapport au gameplay de RE2R, ils ont donc repris certaines idées de RE3 et les ont adaptés au gameplay actuel. Personnellement je trouve le gameplay vraiment trés bon, il n'a rien de fou mais sa base est vraiment bien maitrisée et trés adaptée aux situations dans lesquelles vous serrez.On va maintenant passer au Nemesis, grosse nouveauté à l'époque, ce Tyran amélioré viendra vous faire chier à certains moments scriptés. Sachez de suite qu'à part lors de certains combats de boss, il n'y a pas de grand intérêt à l'affronter. Déjà parcequ'il fini quoi qu'il arrive par se relever, le fait de le battre va juste le stopper quelques secondes mais quoi qu'il arrive il se relève toujours. Lorsque vous le battez, il lâche une caisse avec un objet bonus, il y en a 4 au total et seullement les 2 premières contiennent un objet unique, les 2 autres ne sont "que" des munitions. Le Nemesis ne peut pas vous suivre partout, il ne rentre pas dans les salles de sauvegarde, ni dans certains lieux. D'ailleurs lorsque vous arrivez à la limitte de sa zone d'agro, il lève la main et met un coup de tentacule pour s'envoller et disparaitre dans les cieux de Gotham City...Personnellement je trouve qu'ils se sont merdé sur le Nemesis car il est en fait juste une version améliorée du Tyran (MrX) de RE2R, il ne lâche plus les armes bonus du jeu de base, il ne peut pas vraiment être battu, il a aussi un sacré design de merde, celui du jeu de base était clairement meilleur à tous les niveaux. Donc voilà, quand il viendra, pettez lui la gueule les 2 premières fois pour avoir les 2 objets bonus et aprés, fuyez car c'est ce qu'il y a de plus rentable.Concernant le cheminement et la durée de vie, disons que Capcom a revisité le jeu, il y a quelques nouveautés dont certaines trés apréciables et il y a malheureusement aussi pas mal de passages suprimmés ou changements de merde lié au scénario. Vous pourrez toujours jouer Carlos et vous rencontrerez les autres membres de sont unité (UBCS). La durée de vie globale du jeu est assez courte, comptez peut-être 6 heures pour le boucler une première fois en Normal. Personnellement j'ai mis 11 heures car j'ai pris mon temps, fouillé partout et surtout parceque j'y ai joué directement avec la difficulté hardcore qui est la plus haute proposée de base. Une fois qu'on connait le jeu et avec certains objets bonus, on en vient à bout en beaucoup moins de temps.Pour ce qui est du postgame et des bonus, on peut débloquer 2 nouvelles difficultés en plus des 3 de base, des armes bonus à munitions infinies, un costume pour Jill et quelques objets bonus. Il n'y a malheureusement plus le mode mercenaire.Le bestiaire proposé dans ce remake est plutôt sympa mais tout comme pour le remake du 2, il y a quelques absents comme les corbeaux et les araignés et c'est pas tout, les chiens par exemple sont là mais que pendant un court passage dans une allée, donc ils se sont fait chier à modéliser et programmer les chiens juste pour vous en foutre 2 dans un petit couloir... ils ont quand même ajouter quelques nouveaux ennemis et pour le reste, leur design et attaques sont assez réussies.Graphiquement c'est beau, j'y ai joué sur une PS4 Slim et j'ai rien à redire sur la réalisation ou le framerate, il y a juste le design de Nemesis que je trouve nul, pour le reste c'est bien fait. Je trouve même par exemple que Carlos a un meilleur design dans ce remake que dans le jeu de base.Pour la comparaison avec le jeu de base, je dirais que même si le remake est un bon jeu, il ne nous fait pas oublier le jeu de base et ne le remplace à quasiment aucun niveau, certaines nouveautés sont trés bonnes mais les passages manquants laisse un arrière gout amer. Nemesis est moins présent et moins bon que dans le jeu de base et il manque même les choix contextuels et les différentes fins.Si vous êtes fan de la licence, que vous aimez les Resident Evil oldschool et que vous avez aimé le remake du 2, je pense que RE3R vous plaira, si en revanche vous n'entrez pas dans les cas cités avant, testez la démo avant de vous lancer sur cet achat pour vous faire une idée. Resident Evil 3 Remake propose aussi en parallèle Resident Evil Resistance mais j'y ai trés peu joué, pas trés fan de ce jeu et du peu que j'y ai joué, ça n'a pas l'air trés équilibré.Pour finir, j'ai bien aimé ce remake, je l'ai fait une dizaine de fois et j'espère bien que Capcom ajoutera des missions spéciales comme pour le remake du 2 avec pourquoi pas un what if avec Brad, Marvin et les membres de l'UBCS.