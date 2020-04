Multi machines

J'avais complètement oublié qu'il était sur mon DD celui là aussi. En plus, après m'être tapé plusieurs jeux indés, je me suis dit qu'une bonne grosse prod ça allait me faire du bien. Ni une ni deux, me voilà lancé sur l'une des meilleures aventures de Lara Croft !!+ Graphiquement à tomber par terre. Je suis sur One X avec un écran 1080p (pas de 4K donc) en mode performance (animation à 60fps) et c'est juste hallucinant de beauté !! Rien que la séquence d'intro et le début du jeu sont au dessus de la plupart des jeux que j'ai pu voir tourner. Les passages dans la jungle (divine), les jaguars, le galion espagnol, ... c'est absolument magnifique !! Les graphistes du jeu sont de véritables orfèvres.+ Direction artistique elle aussi fantastique. De beaux graphismes c'est bien, mais ils prennent toute leur ampleur grâce à l'incroyable travail artistique derrière. L'architecture des décors, leur côté grandiose, l'impression de puissance qui s'en dégage ... Félicitation à Crystal Dynamics pour avoir réalisé un univers aussi dantesque !!+ L'animation des personnages et des animaux d'une fluidité déconcertante. L'ensemble bouge avec un naturel incroyable, voir les muscles dorsaux du jaguar bouger quand il marche par exemple. Idem pour le visage des persos principaux qui est assez réalistes (un moins moins pour les villageois ou autres persos tertiaires). Le 60fps fait des merveilles.+ Le gameplay toujours aussi bon. Ca ne vieillit pas, on rajoute juste un peu d’assaisonnement et c'est reparti pour une belle aventure !!+ Le thème des Incas. J'adore cette période et le côté mystérieux qui s'en dégage, un vrai plaisir de le retrouver avec Tomb Raider !! Là en plus c'est tellement travaillé au niveau artistique que s'en est grandiose.+ L'ambiance absolument divine du jeu. On retrouve un petit peu de chaque Tomb Raider, parfois on a le côté nature sauvage, à d'autre c'est la solitude pure des ruines abandonnées, un peu de civilisation, ... Mais surtout grosse surprise, certains passages sont très proche du film The Descent, un vrai bonheur.+ La bande son discrète mais efficace. On retrouve un peu ce qui me plaisait dans le premier Tomb Raider, à savoir un silence régulier ponctué de quelques musiques parfaitement ajustées à l'ambiance !!+ Excellente durée de vie. Tout comme les derniers, finir le jeu et tout trouver vous demandera quelques dizaines d'heures.+ Un ressenti général génial. Là je ne rentre pas dans le détail, mais plutôt dans une vision d'ensemble qui m'a vraiment donné une sensation d'aboutissement, de travail complètement maîtrisé.- Framerate chancelant dans les villes et villages. Autant le jeu est quasi irréprochable la majeur partie du temps, autant quand on arrive dans les zones peuplées, l'animation subit quelques ralentissements bien perceptibles.- Ces zones habitées d'ailleurs, il est dommage de vite voir que l'on tourne en rond niveau visages, ils sont pour la plupart identiques.- Quelques bugs de collision. Bon rien de bien méchant mais il m'est arrivé d'avoir du mal à couper des cordes juste parce qu'un bug empêchait Lara de se positionner correctement.-J'attends toujours le mythe de Croatoan annoncé à la fin du premier Tomb Raider (enfin du premier depuis le reboot bien évidemment). Un jour peut-être.Verdict, ce Tomb Raider est à mon sens une pure merveille, le meilleur des 3 (car il part avec un désavantage par rapport au premier : pas d'effet de surprise). Ce jeu est maîtrisé d'un bout à l'autre, que ce soit le travail artistique dantesque, la réalisation technique d'orfèvre, son ambiance parfaite, ou encore son histoire vraiment prenante. Il est vraiment regrettable que le jeu ce soit un peu vautré niveau vente car le travail derrière est vraiment impressionnant. Un des meilleurs jeux de cette gen pour moi !!