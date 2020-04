■C'est le studio Beenox qui est aux commandes pour cette remasterisation du mode campagne de Modern Warfare 2.■Support du HDR.■Shadow mapping quality est meilleur sur PS4 Pro.■Le niveau de détail est le même sur les deux versions.■Les cinématiques sont entièrement refaites par rapport au jeu original sur Xbox 360.■Global lightning adaptative.■Présence du bloom (flou lumineux) et du led flares (lumière parasite).■La PS4 de base tourne en 1920x1080p avec du FXAA ou MSAA sans aucun signe d'artefacts.■La version Pro est en 2880x1620p sans aucun artefact visible.■Les deux versions tournent en 60fps quasi verrouillé, avec quelques petites baisses à 58fps.■Pour DF ce remaster c'est limite un remake.

