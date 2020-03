J'essaye de refaire par semaine mais j'ai plus la force des descriptif etc.. avec le taff brefVoici le top 10 pour le semaine du 16 au 22 mars 2020 au JaponLes 1eres et 2eme places sont prise par 2 sorties de la semaine KINGDOM et Golden Kamui !!!Le reste Kimetsu no Yaiba , Bizarrement c'est les premier tomes en top, puis vers les derniers.Je met le top 10 en image le reste plus bas en format texte.