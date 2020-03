Une petite liste de jeux Nintendo Switch vraiment pas cher pour les curieux !A noter que j'ai réalisé des let's play de certains de ces jeux, ainsi que tous les liens pour les acheter depuis votre Ordinateur sur mon blog : https://otakugame.fr/confinement-des-jeux-nintendo-switch-a-partir-de-1-e-demat/ (si quelqu'un a le courage de reprendre tous les liens ici, n'hésitez pas, j'effacerais alors mon article).Voici cette liste :Warlocks 2: God Slayers (RPG, 0,99€)Serial Cleaner (Puzzle Game, 1,49€)Unit 4 (Plateforme / Shooter, 1,49€)Star Story: The Horizon Escape (RPG, 0,99€)Noir Chronicles: City of Crime (Point & Click, 1,49€)Q-YO Blaster (Shoot’em’up, 0,99€)Overlanders (Course, 2,29€)Blazing Beaks (Rogue Like, 1,99€)Nerdook Bundle Vol. 1 (Bundle de jeux, 4,49€)Bleed Complete Bundle (Plateforme Shooter, 4,49€)Indie Puzzle Bundle Vol 1 (Bundle de jeux, 4,49€)Koi DX (Aventure, 1€)SpiritSphere DX (Tennis, 2€)History 2048 (2048-like, 0,99€)Screencheat: Unplugged (FPS, 2,39€)Airfield Mania (Airport managment, 0,99€)Seeders Puzzle Reboot (Platform Puzzle, 0,99€)Coffee Crisis (Beat’em’all, 1,99€)Pumped BMX ProState of Mind (Aventure, 9,99€)Robonauts (0,99€)Bomber Crew (Gestion, 3,74€)Manual Samuel (Humour, 2,49€)Velocity®2X (plateforme, 4,99€)Beholder: Complete Edition (Méninge, 3,74€)Black Paradox (Shoot’em’up, 3,74€)Rogue Aces (Shoot’em’up, 3,24€)Shikhondo: Soul Eater (Shoot’em’up, 3,49€)Verlet Swing (Plateforme, 3,74€)The King’s Bird (Plateforme, 4,99€)Snake Pass (Plateforme, 5,99€)The Flame in the Flood: Complete Edition (Survie, 4,49€)88 Heroes – 98 Heroes Edition (Plateforme, 8,99€)AeternoBlade (Action, 4,49€)Pumped BMX Pro (Action, 5,09€)Evoland Legendary Edition (RPG, 7,99€)Don’t Knock Twice (Horreur, 6,24€)Enchanting Mahjong Match (Mahjong, 2,49€)Not Not – A Brain Buster(Puzzle Game, 0,99€)A Gummy’s Life (Party Game, 8,99€)Remothered: Tormented Fathers (Horreur, 10,49€)Gear.Club Unlimited (Course, 9,98€)Tangle Tower (Professeur Layton-like, 12,59€)Et également, si vous êtes riches, ne manquez pas les promotions Square Enix jusqu’à demain :OCTOPATH TRAVELER (RPG, 29,99€)FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE (RPG, 24,99€)FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster (RPG, 24,99€)Collection of Mana (RPG, 24,99€)WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA (RPG, 19,99€)FINAL FANTASY IX (RPG, 9,49€)FINAL FANTASY VII (RPG, 7,99€)FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD (RPG, 14,99€)Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! (RPG, 19,99€)LOST SPHEAR (RPG, 29,99€)ONINAKI (RPG, 23,99€)Romancing SaGa 2 (RPG, 24,99€)Romancing SaGa 3 (RPG, 23,99€)DRAGON QUEST (3,99€)DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line (5,19€)DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation (9,99€)STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R (16,79€)Bon, on finit par ma découverte de la soirée : Les clips en 60 fps et en 4K de KPOP qui risquent de me faire saturer le réseau de télétravail appelé INTERNET en Martinique.Voilà ! Restez bien sage et confinés, profitez en pour terminer tous ces jeux que vous avez accumulé sur vos comptesOh, et si vous avez envie d'explorer les promos, vous pouvez le faire sur https://nintendo-otaku.com/ (que j'ai codé), https://switch.adiguba.com/ (que je trouve complètement fou, gg pour la création de ce site) et Nintendo s'est enfin décidé à sortir une page spéciale promo, rendant obsolète mon site (snirf) : https://www.nintendo.fr/Nintendo-eShop/Offres-actuelles/Offres-actuelles-1369959.html