HelloAprès une heure de jeu (et je l'ai pas terminé), voici mon humble avis.Je suis un peu déçu du jeu... Mais je pense que j'en attendais trop. Je m'explique : Moi, j'ai connu Panzer Dragoon Orta (et la version Xbox sur Xbox 360 en plus), que j'ai pu relancer sur ma Xbox One X. Alors forcément, passer de ce shooter très dynamique :A cette version molassonne (et pas très belle, avouons le) sur Nintendo Switch, ça ne m'a pas vraiment enthousiasmé...Bref, on peut facilement arriver à la moitié du jeu en mode normal. Le "soucis" étant qu'à partir du chapitre 4, les choses se corse (et le faire 10 fois de suite, ça m'a usé). Attention : Les Panzer Dragoon SONT des jeux difficile, je n'ai rien contre, mais je n'éprouve malheureusement pas beaucoup de plaisir à parcourir le jeu.Entre les animations datées (c'est un remake et pas un remaster), le gameplay assez imprécis (avec des difficultés à viser), le framerate poussifs pendant les cinématiques, les effets visuels d'un autre âge (j'ai vraiment la sensation de jouer à un jeu N64/GameCube), difficile de conseiller le jeu à ceux qui ne sont pas des fans hardcore de la série. De mon côté, même en adorant Panzer Dragoon Orta, je ne retrouve pas ce feeling - j'en viens à me dire que j'aurais préféré retrouver en DLC les niveaux du premier Panzer Dragoon dans Orta.Après... C'est peut être moi qui manque quelque chose ? Avez-vous pu tester ce jeu ? Qu'en pensez-vous ?