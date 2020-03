MAJ : Le jeu de tir à l'arc est désormais payant :/ !Si l'une de vos passion est le tir à l'arc, sachez qu'actuellement vous propose de tirer gratuitement sur les fruits posés sur la tête d'une Waifu dansante.Bon, j'sais pas pourquoi j'ai kiffé... Mais je le partage avec vousSinon, je vous propose également une 60aine de jeux offerts sur Android (je regarde ce qu'il y a sur iPhone). Voici la liste ci-dessous (sur Otakugame.fr, j'ai mis chaque lien si vous êtes pressé) :Sauve l’EnchanteresseFASTAR VIP - Shooting Star Rhythm GameLophis Roguelike:Card RPG game,Darkest DungeonKing Rivals Premium[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap MissileExtremeJobs Knight’s Assistant VIPAnimal Forest : Fuzzy Seasons (Start Pack Edition)Galaxy Attack : Alien Shooter (Premium)Survivalist: invasion PROThe Three Billy Goats GruffBuff Knight - RPG RunnerEverybody's RPGDemetrios Chapitre 2AntiGravity Puzzle Game (a game of logic)Stickman Ghost 2: Gun Sword - Shadow Action RPGMy Town : SchoolBlossom Clicker VIPCalc FastMagnet Balls ProFreelancer Simulator Inc : Game Dev Money ClickerTokaido™DribbleThe Last Ninja TwinsArchery : Destruction de pommes tir à l'arcThe PulseMega CapitalBottom of the 9thStar DiffusionNumericoRowRowArchery : Destruction de pommes tir à l'arc