Avec le NZXT BLD H1 Gaming System, le futur du jeu vidéo est entre vos mains dès aujourd'hui. Avec sa taille compacte, parfaitement adaptée à votre salon, vous pourrez avoir le meilleur du meilleurs.- Une Nvidia RTX 2080 Ti à 13.45 TFLOPs- 32 Go de Ram G.SKILL TridentZ RGB 16GB (2 x 16GB) 3200MHz- Un processeur Intel Core i9-9900K 8-Core avec 8 coeurs et 16Threads- Un SSD Elite PCIe Gen 4 M.2 SSD à 5Go/s- Rétrocompatibilité totale sur l'ensemble de vos jeux Steam, GOG, Origin, Uplay, Epic Games Etc...- Possibilité de jeux aux jeux Xbox Game Pass, xCloud, Stadia et PS NowOui, vous avez bien lu, vous pouvez, dès aujourd'hui, profiter du jeu en 8K, des 120 fps.N'hésitez plus. Exigez le meilleur.$3,288.91 seulement, chez votre revendeur préféré.