Bonjour à tous !J'ai acheté des bitcoins dernièrement quand ça a chuté (car je savais que ça allait remonter) et... C'est pas trop mal en vrai. J'ai gagné 20% de ma mise juste en faisant du change.Bref, j'profite de ce confinement pour jeter un oeil sur le minage, et je me rends compte que c'est très simple de nos jours :Suffit de prendre une de ces 2 applis : https://honeyminer.com/referred/5e52n [NDLR Je viens de découvrir qu'on pouvait faire du parrainage, allez directement sur le site si vous n'en avez pas envie]Avec 100% de la carte graphique utilisée (ça chauffe) on peut gagner 75$/mois...Bref, ma question est : c'est vraiment rentable avec l'electricité etc ? Je doute qu'une GTX 1060 par exemple atteigne ce résultat au final... Mais je pense que c'est toujours interessant pour comprendre comment ça marche donc...Je vais me lancer ! Bon, au final, j'aurais donc posté un article pour rien (Remarquez bien que je ne parle à aucun moment de TFLOPS alors que ça pourrait servir : plus on a de TFLOPS, plus le flouze rentre dans la poche !).Le bébé colibris va bientôt s'envoler !