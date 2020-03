En avez-vous déjà eu marre de tout? Avez-vous déjà voulu tout laisser tomber et partir droit devant vous?

Que diriez-vous d'un grand road trip à travers les États-Unis sur la mythique Route 66?

2446 miles de Chicago à Los Angeles. Vous, votre fidèle bécane, les paysages magnifiques et le délicieux

rugissement du moteur. Vous pouvez désormais traverser tous les États-Unis à la première ou à la

troisième personne. American Motorcycle Simulator est un jeu de survie en moto – une véritable aventure

avec une multitude de fonctions.







Votre machine pourra tomber en panne. Vous pourrez essayer de la réparer vous-même sur la route ou

aller dans un garage où vous aurez plus d'outils, de pièces et de capacités. Vous pourrez acheter des

améliorations et des décorations pour que votre moto soit vraiment unique. Vous réparerez aussi d'autres

véhicules que vous rencontrerez le long de la route, ça vous fera vraiment gagner de l'argent. N'oubliez

pas le carburant - Votre bécane ne marche pas à l'air. Le long de la route, vous trouverez des stations-

service, certaines disposant d'un magasin et d'un atelier.







Au cours de votre voyage, vous visiterez de nombreux endroits insolites, vous rencontrerez des gens hors

du commun et vivrez des aventures extraordinaires. Sur votre route, vous trouverez plus d'une douzaine

de motels, de clubs de strip-tease et de bars clandestins oubliés du monde, où tous ne seront pas forcément

aimable envers vous.







Vous pourrez gagner des dollars pour le carburant, les pièces et les réparations en jouant au billard, aux

fléchettes ou au poker. Mais faites attention avec qui vous jouez! Et ne buvez pas trop! - le jeu peut

s'avérer extrêmement difficile. N'oubliez pas de garder quelques dollars pour la nourriture et les boissons.

Et de mettre de côté un peu d'argent pour passer la nuit dans un motel. Vous ne pouvez quand même pas

dormir sur le bord de la route. Vous voulez rester entier, non?



Êtes-vous prêt pour une aventure incroyable? La vraie vie d'un motard-vagabond. Faites attention de ne

pas vous faire tuer, de ne pas mourir de faim ni de soif. Traversez tous les États-Unis d'est en ouest,

découvrez l'océan Pacifique et ... revenez.

C'est la journée des jeux bizarre ?Voici un jeu de survie où vous serez... Un biker américain.2 446 miles à parcourirplus de 30 motels, bars et clubs de srip-teaseplus de 50 stations-serviceplus de 100 pièces de moto4 environnements (champs, forêts, prairies et montagnes)de nombreux mini-jeux (dont billard, fléchettes, poker)