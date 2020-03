Suite à la révélation des specs de la PS5, certains développeurs commencent à donner leurs impressions. C'est le cas notamment du Co-game director de Naughty Dog Kurt Margenau qui a réagi sur Twitter:Si le co réalisateur de Last of Us 2 encense évidemment l'apport significatif du SSD en termes de game design, il vient surtout souligner que du coté Sony, les studios internes pourront concevoir leurs jeux librement sans être freinés par la PS4.Il s'agit la d'un tacle sur la position prise par Microsoft, qui oblige ses studios Xbox à développer en Crossgen pendant les 2 premières années.