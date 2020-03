Hello! J'avais complètement oublié, mais y'a Granblue Fantasy Versus qui est sorti le 13 mars sur Steam !Alors j'me suis fait rappeler à l'ordre par Marvelousqui m'a fournit une version test du jeu.Et... J'ai vraiment adoré le jeu !Mention spéciale à la salle d'arcade virtuelle (qu'on voit à la fin de la vidéo).Par contre ! La politique tarifaire est juste horrible. S'il est appréciable de voir le jeu entièrement sous-titré en français, le jeu est vendu 60 € pour... 13 personnages jouables. C'est vraiment peu, malgré la qualité du roaster (enfin pour les amateurs de Waifus comme moi).Il y a également 8 arènes... A ce niveau là, ça va. Le soucis, c'est que le jeu propose d'ors et déjà un Character Pass, qui proposera 5 personnages supplémentaires.Pour résumer, il faut débourser, sur Steam, 79€ pour avoir 13 personnages + 5 en DLC distillés aux compte goutte.Vraiment dommage d'exploser le potentiel du jeu avec une politique tarifaire et de DLC discutable.Voilà! Concernant le test détaillé, ça viendra bien plus tard