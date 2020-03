Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Le jeu propose trois modes aussi bien sur PS4 que sur PS4 Pro :-Le mode Action ou High Framerate pour cibler les 60fps.-Le mode Movie en 30fps seulement.-Le mode Movie Unlocked avec un framerate déverrouillé 30~60fps.■Les 3 modes utilisent le triple buffered v-sync.■En "mode movie", le jeu est en 4K checkerboard rendering (1920x2160c), la solution CB utilisée ici est cependant d'une qualité discutable avec des artefacts visibles. Mais le plus gros soucis de ce mode c'est l'ombrage dans les surfaces intérieures, dès que l'éclairage spéculaire est intense les ombres paraissent en low resolution contrairement au reste de l'image.■Autre inconvénient avec le feuillage qui a tendance à scintiller, DF pense qu'une résolution inférieure en 1440p aurait été préférable comme choix que le checkerboard rendering pour une meilleure IQ.■Le "mode movie unlocked" semble identique au mode movie mais avec une résolution dynamique de 1512p (1920x1512 ?) et les memes soucis techniques.■Le "mode action" est aussi en checkerboard rendering avec une résolution dynamique de 1600x900~1920x1080 ensuite upscalée en 4K, en revanche beaucoup d'effets visuels sont revus à la baisse (qualité des ombres en temps réel réduite, un aliasing plus prononcé, les animations de certaines ombres désactivées, les détails géométriques diminués, les textures à distance paraissent floues).■Quelque soit le mode choisi, les cutscenes sont verrouillées à 30fps, de même pour les menus du jeu.■En "mode movie" le jeu tourne en 1920x1080 à 30fps avec le même anti aliasing que sur PS4 Pro.■En "mode movie unlocked" c'est en résolution dynamique 900~1920x1080 avec les mêmes paramètres graphiques que la version Pro.■En "mode high framerate", résolution dynamique encore plus agressive tournant souvent en 720p avec les mêmes effets visuels cités plus haut et qui ont été réduits.en "mode movie" : de rares baisses avec du 30fps la plupart du temps.en "mode movie unlocked" : cible les 60fps mais en réalité ça oscille entre 37~52fps.en "mode high framerate" : ce n'est pas parfait mais le jeu arrive à maintenir les 60fps la majorité du temps (quelques rares baisses en dessous des 40fps peuvent se produire).en "mode movie" : 30fps la plupart du temps et moins de baisses que la version Pro.en ''mode movie unlocked'' : 30~50fps selon les zones.en ''mode high framerate'' : c'est le mode conseillé par DF, souvent du 60fps comme la Pro mais les baisses sont un peu plus fréquentes en particulier durant les combats.