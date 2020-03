Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Call of Duty Modern Warfare Warzone Mode par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique de

■La version Xbox One X tourne en résolution dynamique, la résolution native la plus basse est de 1920x2160 et la plus élevée est de 3840x2160 avec reconstruction temporelle pour augmenter la résolution jusqu'à 3840x2160.■Sur PS4 Pro c'est pareil, la résolution native la plus basse est de 1388x1528 et la plus élevée est de 2716x1528 avec reconstruction temporelle pour augmenter le nombre de pixels.■Sur PS4 c'est du 1920x1080 dynamique, la résolution native la plus basse étant de 960x1080.■La version Xbox One du 1600x900 dynamique avec parfois quelques baisses en dessous de cette résolution.■De légères différences en matière de LoD entre les versions PS4/XB1 et Pro/X.■La grosse différence entre les 4 versions réside dans la résolution.■Les effets basiques (pipeline, flou de mouvement...etc) sont tous les mêmes pour les 4 versions.■La version PS4 Pro est la plus fluide de toutes souvent du 60fps en ayant la synchronisation verticale activée avec quelques baisses à 55fps dans le pire des cas.■La version Xbox One X utilise la synchronisation verticale adaptative, quelques baisses de framerate en dessous des 50fps avec du tearing pour atténuer les saccades. Les chutes sont un peu plus fréquentes, c'est le prix pour une résolution beaucoup plus élevée que la version PS4 Pro.■La version PS4 tourne entre 45~60fps avec la v-sync activée. Cependant, comme pour tous les jeux Battle Royale, plus il y a de joueurs qui meurent, plus l'expérience est fluide.■La Xbox One en 30~60fps et encore plus de tearing que la version Xbox One X, 30fps dans les passages les plus exigeants, le 60fps c'est seulement en 1v1.