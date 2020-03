Ptain, j'ai la haine, aujourd'hui, en voulant installer mon SSD et mes 8Go de ram dans mon Asus FX502, je comprends la raison pour laquelle un de mes disques externe était HS : il était plein de fourmis O_o ! (Voir à 2 minutes 16)Bref, à la base, mon ordi de jeu est devenu, en 4 ans, extrèmement lent, au point qu'il plante lorsque je veux jouer à Black Desert Online, avec des chargements de partie dépassant les 15 minutes.Je m'étais mis en tête d'acheter un nouvel ordi (notamment leen plus aux Antilles, l'ordi est détaxé et doit être facturé dans les 600€) et figurez vous que... Rien qu'ajouter un SSD de 256go et 8Go supplémentaire de ram à mon ASUS FX502 vieillissant, c'est le jour et la nuit : Adieux les ralentissement dans Overwatch durant les 30 premières secondes de la partie, bonjour rapidité et smoothness au point que je peux même utiliser ce PC pour naviguer tranquille sur le net (avant ça laguait même sur Youtube) ^^ ! Le disque de base était un HSGT de 5400 minutes, je crois que c'est ce qui a flinguer mon ordi la première fois en plus (il est déjà parti au SAV pour carte mère grillée) car il est brulant...Bref, wala, c'était ma life. Et au passage : oui, FNAC est un de mes partenaires, c'est comme ça que j'ai eu vent de l'offre (on avait même 10% de remis sur le compte Fnac en cas d'achat avant 13 heures lundi matin, heureusement que j'étais au boulot lol).