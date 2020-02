Microsoft tease également du "ray tracing" audio pour sa nouvelle Xbox, la XSX est dotée de SSD sur mesure, beaucoup de technologie de pointe.



Microsoft a révélé un certain nombre de nouvelles spécifications pour sa nouvelle console en début de semaine, mais la société laisse aujourd'hui de nouveaux indices sur les fonctionnalités. Dans un nouveau podcast, Larry Hryb, de Microsoft, révèle que le nouveau résumé rapide pour plusieurs jeux permettra également aux propriétaires de la Xbox Series X de reprendre les jeux après le redémarrage de la console.



Microsoft a utilisé une fonction similaire sur la Xbox One pour reprendre les jeux, mais la série Xbox reprendra plusieurs jeux à partir d'un état suspendu, que vous redémarriez la console, changiez de jeu ou repreniez la console en veille.



"J'ai dû redémarrer parce que j'ai eu une mise à jour du système, puis je suis retourné au jeu et je suis retourné directement à celui-ci", révèle Hryb dans le podcast. "Donc il survit à un redémarrage." Cela sera utile pour toute mise à jour du tableau de bord qui interromprait habituellement toute progression dans un jeu, et cela ouvre la voie à l'encouragement des habitudes des joueurs à éteindre simplement une console et à ne pas se soucier de sauvegarder des points.

"Microsoft tease aussi du ray tracing audio"



Parallèlement à ce nouveau détail, le directeur de la gestion des programmes Xbox de Microsoft, Jason Ronald, tease de ce qu'on appelle le ray tracing audio. Ce n'est pas un terme qui est généralement utilisé en ce moment, mais il s'agit essentiellement d'un son spatial pour l'immersion dans les jeux de la Xbox Series X. "Avec l'introduction du ray tracing accéléré au niveau matériel, nous sommes en fait capables de permettre un tout nouvel ensemble de scénarios, que ce soit un éclairage plus réaliste, de meilleures réflexions, nous pouvons même l'utiliser pour des choses comme l'audio spatial et avoir un ray tracing audio", explique Ronald.



Microsoft prévoit d'approfondir la question de l'accélération matérielle dédiée à l'audio spatial sur les Xbox Series X lors des GDC. Des spécialistes de l'audio de Microsoft prévoient d'organiser une conférence sur la façon dont Microsoft collabore avec les concepteurs de jeux, Dolby et d'autres pour tirer parti de ce support matériel.



Microsoft a également révélé cette semaine que la Xbox Series X comprendra 12 téraflops de performance GPU, ce qui est deux fois plus que ce qui est disponible dans la Xbox One X et huit fois plus que la Xbox One originale.