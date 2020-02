Le studio derrière Asgard's Wrath rejoins donc Oculus Studios pour poursuivre le développement VR.Facebook a acquis le développeur de Asgard's Wrath, Sanzaru Games, pour un montant non divulgué.Sanzaru restera un studio indépendant, rejoignant les studios Oculus de Facebook dans un mouvement similaire à l'acquisition de Beat Games par la société en novembre dernier.Dans un article (blog), le directeur du contenu de Facebook, Mike Verdu, a salué le travail précédent de Sanzaru en VR, le développeur ayant réalisé un total de quatre titres pour Oculus depuis 2016. Verdu a refusé de parler des futurs projets de Sanzaru et a ajouté que la "grande majorité" des employés de Sanzaru rejoindraient Oculus Studios. GamesIndustry.biz a contacté Facebook pour commenter la situation des employés restants.Le studio dont le siège social est en Californie a été fondé en 2007 et compte trois bureaux en Californie et en Ontario. Parallèlement à son catalogue VR, il a travaillé sur des jeux tels que Sly Cooper: Thieves in Time, Sonic Boom: Shattered Crystal et Sonic Boom: Fire and Ice.