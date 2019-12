J'ai regardé le IX hier vite fais et je dois dire que j'ai été content! Content que cette trilogie de merde soit finie, mais vraiment.



Rien à sauvé. Même Rey que j'adore je la trouve trop over cheaté! Donc j'espère juste que pour le X (car oui il y en aura un pour ceux qui doutent) on aura une bonne ellipse avec elle a la tête du nouvel ordre jedi, avec Baby Yoda en âge de jouer avec le sabre et une nouvelle menace inédite, mais bon on va pas trop en demandé.



Ils seraient capable de ressortir des stormtroopers. Le X nouvel espoir avec un nouveau départ, après si ils refont l'erreur du VII, du réchauffé, c'est mort.