Pas envie de développer d’avantage sur ce qui est, le pire Star Wars. Si le 8, que j’ai beaucoup aimé, était critiqué pour son audace et le fait qu’il a déconstruit ce que le 7 a mis en place...le 9 déconstruit les 6 premiers épisodes. Bref...de la merde...Fuck J.J Abrams !

posted the 12/20/2019 at 11:49 PM by walterwhite