Il dépassera les 10 millions de ventes à terme selon un analyste indépendant du secteur des jeux vidéos :

Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais :

Luigi's Mansion fait des chiffres énormes chaque semaine sur une base hebdomadaire en cette période de fêtes. Aux US, c'est le 2ème jeu Switch le plus vendu chaque semaine ce mois-ci derrière Pokémon SS d'après les chiffres que j'ai. Il se vend extrêmement bien en UK, Italie, France (SPOIL ). Les gens le sous-estiment.

Luigi's Mansion 3 dépassera très probablement les 10 millions à terme (voire même encore plus). Donc oui, pour ceux qui espèrent encore du Luigi's Mansion, c'est sûr à 100% qu'un LM4 sortira.