Le format reste pourri et ne risque pas de changer, par contre j'ai bien aimé les enchainements d'annonces qui étaient pour la plupart intéressantes à mes yeux. J'ai pas du tout vu passé ces 20 minutes. Dommage pour les leaks qui ont gâché la surprise RE3R mais on a bien eu son annonce officielle et ça sort très bientôtAnnonces du direct :