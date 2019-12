C'était la news de la journée, Resident Evil 3 Remake c'est pour de vrai, et tout ça a cause d'une grosse bourde sur le psn japonais.Après des visuels du cover de la version classique et Z, voici maintenant un screen du visage de Jill Valentine ingame (et oui Julia Voth ne sera plus Jill hélas).Un deuxième screen plus énigmatique nous montre le terrifiant Nemesis de dos armant son terrible bras (la tentacule One-shot).Pour les insiders, le jeu sera dévoilé a un événement du mois de décembre (state of play? TGA? Jump Festa?) pour une sortie très proche (avant septembre 2020 ).Franchement, vivement le trailer.Les images Leak du Trailer :