Voici un petit travail fait par un fan vous verrez icide Dragon Ball Z intitulé au japon et en français dans le texte "Cette épisode n'a pas subis de cut dégueulasse et vous le trouver enet l'avecc'est magnifique, jugez plutôt.C'est notre bon sirqui a réalisé ce petit montage permettant de montrer que d'avoir tout les épisodes decomme ceci est possible.bande de lâche faite le !!!

Who likes this ?

posted the 12/03/2019 at 06:03 PM by opthomas