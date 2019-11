Je viens de me souvenir que lors de son lancement, la Xbox One X avait eu droit à une démonstration en temps réelle ultra impressionnante qui nous fait nous rappeler que la console en a sous le capot, surtout sur des expériences développées exclusivement pour la Xbox One X. Et le résultat est vraiment bluffant ! J'ai pu la retélécharger ici : https://www.microsoft.com/fr-mq/p/insects-une-experience-xbox-one-x-enhanced/9p798w4vdt91?activetab Peut être que la sortie de la Xbox One Scarlett sera l'occasion d'utiliser le maximum du potentiel de la Xbox One X en larguant le "boulet" Xbox One S... Sauf si Microsoft veut "forcer" tout le monde sur la Scarlett, mais j'ai l'impression que ce n'est pas leur stratégie, au contraire : on dirait qu'ils construisent des consoles différentes pour les différents types de joueurs, en créant une gamme un peu comme sur... PC ?En tous cas, j'aimerais bien revoir cette démo sur Xbox One Scarlett dans une version "optimisée Scarlett" ^^ ! Ca pourrait donner une bonne idée du rendu des jeux sur la Scarlett... Même si je pense qu'en regardant du côté des PC, on peut déjà avoir une belle idée. #PCMASTERRACE