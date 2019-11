Le joueur est équipé de la materia invocation, et cette materia "résonne" lorsqu'il a des combat de boss ou certains ennemis puissants, et lorsque des conditions spéciales sont remplies. Vous pouvez ensuite sélectionner la commande d'invocation pendant que la Materia " résonne" et une invoc arrivera sur le champs de bataille".



Une fois invoqué, Ifrit (par ex) restera sur le champ de bataille pendant un temps déterminé et se battra automatiquement. Donc, vous contrôlez Cloud, mais Ifrit se battra à ses côtés pendant un moment. Une fois que la jauge ATB du joueur est remplie, vous pouvez l'utiliser pour exécuter l'une des capacités de Ifrit. Donc, les invocations vous donnent la possibilité de lancer des attaques extrêmement puissantes et de vous battre avec un puissant allié lorsque vous affrontez des boss difficile. "

Alors comme dit Kitase:On sait également que chaque personnage aura au max qu'une seule invocation. Pour des raisons d'équilibrage.