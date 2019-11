Après avoir fini l'un des jeux de l'année Death Stranding qui était une claque ultime en terme d'exploration et de scénario, enfin, mais ENFIN!!! 18ans d'attente et je doit dire que la 1ere de jeu, on retrouve tout ce qui fait le charme de Shenmue, parler aux gens pour avoir des indices, les lignes de dialogue qui sont aussi varier (j'avais peur que ça reste assez restreint à cause du budget), et puis la DA, le gameplay on retrouve facilement c'est marque mais avec plus de souplesse, donc ça reste que du bon pour le moment.UP :Trailer en Japonais