Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe NPD : La Nintendo Switch reste en tête

pour ce mois d' octobre 2019 (11ème mois consécutif au passage et faisant mieux que l'année

dernière), suivie de la PlayStation 4 qui devient la troisième console de salon la plus vendue

Top 20 des jeux les plus vendus aux USA pour ce mois d'octobre

Top 10 des jeux les plus vendus de l'année 2019

Top 10 des jeux les plus vendus de ces 12 derniers mois

1.Call of Duty Modern Warfare2.The Outer Worlds3.Luigi’s Mansion 3*4.Madden NFL 205.NBA 2K206.Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint7.WWE 2K208.FIFA 209.Borderlands 310.Ring Fit Adventure11.The Legend of Zelda Link’s Awakening*12.Mario Kart 8*13.Minecraft#14.Grand Theft Auto V15.Mortal Kombat 1116.Overwatch17.Super Smash Bros. Ultimate*18.Code Vein19.Red Dead Redemption II20.The Legend of Zelda Breath of the Wild**Ventes dématérialisés non comprises.#Ventes dématérialisés uniquement pour la Xbox One et la PS4.1.Call of Duty Modern Warfare2.NBA 2K203.Madden NFL 204.Borderlands 35.Mortal Kombat 116.Kingdom Hearts III7.Tom Clancy’s The Division 28.Anthem9.Super Smash Bros. Ultimate10.Grand Theft Auto V1.Red Dead Redemption II2.Call of Duty Modern Warfare3.Super Smash Bros. Ultimate4.Call of Duty Black Ops IIII5.NBA 2K206.Madden NFL 207.Borderlands 38.Mortal Kombat 119.NBA 2K1910.Battlefield V