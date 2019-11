Tous ceux qui attendent avec impatience la sortie sur Nintendo Switch de PUBG seront heureux d'apprendre l'existence de Knives Out, un jeu dont je ne connaissais pas l'existence avant de trainer sur Youtube !







Vous êtes propulsé sur une immense carte et vous devez... Survivre. Original non ? Il me semble que le jeu est disponible sur le store japonais gratuitement, mais je me demande si je ne suis pas en train de télécharger un autre fortnite-like en fait ?



En tous cas, le jeu tourne en 60 fps pour les plus exigeants d'entres nous.



MAJ : J'valide le jeu est gratuit et dispo sur le store japonais ^^ !