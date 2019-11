Pour ceux qui aimeraient quelques images du Japon (et qui maîtrisent l'anglais), BeatEmUps a sorti une nouvelle vidéo sur Tokyo ^^ !C'est évidemment très orienté jeux vidéo ^^ ! Mais j'aime bien revoir quelques images du Japon d'un point de vu "gamer" justement

Like

Who likes this ?

posted the 11/03/2019 at 09:37 PM by suzukube