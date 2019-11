Comme annoncé,utilise le, moteur maison deet on savait que le créateur de Horizon Zero Dawn devait apporter son soutien pendant le développement.Lors de l'annonce de la collaboration en 2016,avait déclaré avoir mis en place une équipe satellite au siège de Guerilla à Amsterdam pour offrir un " support technique " à l'équipe de développement japonais du jeu.Cependant, la version finale de Death Stranding révèle que l'apport du studio Guerrilla en matière de développement était beaucoup plus large que prévu.En effet selon le générique du jeu, Guerrilla a contribué à de nombreux aspect du développement Death Stranding :Donc plus deont travaillé sur le jeu, dont lede Horzion Zero Dawn (Tommy De Roos),(Frank Compagner), le(Arjen Beij) et(Michiel van der Leeuw).(Jan-Bart Van Beek),(Kim Van Heest),(Maarten van der Gaag),(Roderick van der Steen) et(Bart Wijsman) ont également travaillé sur Death Stranding. On note également une participation dans le design, comme James Kneuper (A titre indicatifcomptaitdurant le développementOn peut dire qu'il s'agit d'une véritable collaboration entre les deux équipes et nul doute cela a du profiter à tout le monde. C'est beau