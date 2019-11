Hello GamekyoJe me réveille tout juste et vois que les tests de Death Stranding sont disponibles, allez voir celui de Shanks en home, il est vraiment bien écrit.Gamekyo - 8.5/10Gamekult - 9/10Gameblog.fr - 8/10Gamergen - 19/20JeuxActu - 18/20Jeuxvideo.com - 19/20Millenium - 98/100IGN - 6,8/10VideoGamer - 8/10Hardcore Gamer - 3,5/5VG247 - 3/5Trusted Reviews - 5/5GameSpot - 9/10Game Revolution - 5/5Shacknews - 9/10Push Square - 10/10Game Informer - 7/10TheSixthAxis - 10/10GamesRadar+ - 3,5/5Screen Rant - 5/5EGM - 5/5Destructoid - 8/10Guardian - 8/10GamerAge - 10/10Saluons le professionnalisme du "site"pour sa note de 3.5/10 à Death Stranding, 7/10 à Ghost Recon Breakpointet qui nous offre une conclusion très bien écrite :Death Stranding is an irredeemable piece of garbage that should serve as a warning to publishers who give developers carte blanche to create ‘art’.PS : Je met à jour l'article au fur est à mesure.