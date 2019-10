Nintendor

La nouvelle fuite prétendant avoir des informations sur le prochain Nintendo Direct a également déclaré qu’il y aura de nouvelles informations pour Pokemon Sword and Shield, Super Smash Bros. Ultimate, et Animal Crossing : New Horizons.

Selon cette fuite, le prochain Nintendo Direct tombera le 13 novembre, et la dernière partie se concentrera sur le multijoueur, l’artisanat et diverses mises à niveau d’Animal Crossing. La partie finale de Super Smash Bros. verra un DLC Minecraft annoncé, Crash Bandicoot confirmé comme le prochain personnage DLC, et Ryu Hyubasa teasé pour le second Fighters Pass. Mais étant donné la proximité du Direct avec la date de sortie de Pokemon Épée et Bouclier, c’est peut-être le plus accrocheur pour les fans.

En supposant que cette fuite soit exacte, le Direct aura lieu 2 jours avant la sortie de Pokemon Sword and Shield et, à ce titre, le mettra davantage en valeur que les autres. Le leak indique que cette section commencera par révéler les « évolutions finales » de Scorbunny, Sobble et Grookey. La description des évolutions correspond aux autres rumeurs et fuites, mais la deuxième évolution n’a pas encore été révélée. Bien sûr, il reste un certain temps avant le 13 novembre, ce qui signifie qu’il est possible de révéler l’évolution du milieu quelques semaines avant l’évolution finale.

Le leak annonce également deux autres nouveaux Pokémons de la région de Galar, qui seront exclusifs à des versions spécifiques de Pokemon Sword and Shield. Le premier est un type Spectre/Eau basé sur l’idée d’un navire fantôme, et l’autre est un pokemon chèvre de type Feu/Plante doté d’une flûte de pan. La session Pokemon se terminera par la révélation d’un Pokémon Dauphin qui serait un Pokemon légendaire de type inconnu.