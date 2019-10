Vidéos Diverses

C'est d'ailleurs la vidéo la plus regardée de la chaine Youtube de Nintendo avec 40 Millions de vues à l'heure actuelle

Pour ceux qu'il l'ont, quel bilan en tirez vous en termes de manière de jouer, jeux favoris, moments marquants, hardware, online, et attentes pour le futur de la machine ?Pour ma part j'y joue 75% en mode portable. Mes jeux préférés pour le moment sont Breath of the Wild, Xenoblade 2 et son DLC Torna, Splatoon 2 et son DLC Octo Expansion, Mario Odyssey, et MK8 Deluxe. Et l'un des plus grands moments de la Switch pour moi fut le reveal de Smash avec l'Inkling. Un très grand moment de JV avec toutes les réactions qui ont suivi.