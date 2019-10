Let's Play

Bon, je me suis acheté Aeternoblade II sur Nintendo Switch, n'ayant pas trouvé de test du jeu, et m'étant dit qu'il y aurait des améliorations par rapport au premier du nom et... Je ne sais pas trop quoi en penser :/ !







J'avoue, y'a de bonnes idées de manipulation du temps, mais le jeu possède une maniabilité vraiment lourde et souvent désagréable. Perdre à cause d'un temps de latence n'est jamais agréable ^^ !



Bref, à 29,99 €, difficile de recommander le jeu - il peut cependant être sympa en promo.



C'est un jeu Thailandais au passage (je me posais la question au début du live) ^^ !