Halli hallo, je lis de temps en temps que certains attendent de voir the witcher 3 tourner sur switch. Le jeu a été presenté en bonne et du forme pendant l'E32019. Mais pour des raisons inconnus, la video n'a pas encore été partagé sur le site. Donc voilà, enjoy. Pour rappel, le jeu sort dans moins de 2 semaines, 15 octobre.

posted the 10/03/2019 at 10:08 PM by amorphe