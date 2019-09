The Last of Us Part II n'inclura pas de mode multijoueur. Je sais que nous avions plus ou moins dit qu'il en aurait. Mais plus le développement du jeu avançait, plus ce dernier est devenu ambitieux, complexe et grandiose en termes d'envergure. Proposer une telle expérience solo a donc véritablement requis la concentration totale du studio.