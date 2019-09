Pour clore sa tournée, Gims sera en spectacle ce samedi soir au Stade de France. D'ailleurs, il est le premier rappeur francophone à s'y produire devant. Pour lui, ce n'est pas un aboutissement puisqu'il envisage déjà une tournée aux Etats-Unis et au Canada. Il a vendu plus de 800 000 albums l'année dernière.

posted the 09/26/2019 at 02:25 PM by amassous