Unboxing

J'ai eu le malheur de faire un petit tour du côté du Pokémon MegaStore de Tokyo, où l'on retrouve quasi tous les produits licenciés Pokémon imaginable + certains inédits, et je dois avouer que c'était vraiment sympa à voir !







Bref, vous l'aurez devinez, j'ai eu du mal à résister à la tentation et je me suis retrouvé avec une valise entière d'objets Pokémon plus ou moins insolites ^^ !







Pas de regret : j'étais aussi parti au Japon pour cela ! Et les café sur les thèmes de jeux vidéo bien sûr (Square Enix Café, Pokémon Café, Capcom Café) ^^ !