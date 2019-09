Anime

Je pense que pas mal de gens le savent ici, je suis assez peu de l'animation de la dernière decennie où je regarde des anime pour passer le temps main où sont très rares les séries qui m'ont vraiment happé



Pour moi l'age d'or de l'animation japonaise pour adulte, c'est la fin des années 90/début 2000, une periode post evangelion où le boom des série nocturne et une absence de surproduction sur l'archipel permettaient aux créateurs de faire des truc vraiment cool et ambitieux sans se soucier de choses le besoin de foutre du moe, ou des romance à la con a tout prix ou encore en faisant du fanservice lourd à l'exces et quand ça l'était, c'est tellement over the top que c'était limite du gag(genre Najica)

Cette epoque de créativité de ouf avait aussi quelque chose qui manque clairement aux série actuelles, des op réellement mythiques.

En dehors de l'op de l'Attaque des Titans, quel op a été réellement marquant pendant cette décennie?

Je n'en voit pas.

Par contre, au début des années 2000, on savait faire des op percutant, que ce soit niveau auditif ou visuellement(nous prouvant bien souvent qu'une bonne mise en scène, c'est souvent mieux qu'une bonne technique)

en voici une petite selection de mon cru:











































merde, à l'époque, on avait même des séries pour filles avec des op qui marquent











et même dans leur genre, tout le monde se rappelle des op de Card captor Sakura et Fruit Basket











Pour ces 2 séries on peut facilement faire la comparaison avec ce qui se fait actuellement vu que Sakura a eu une suite l'an dernier et Fruit Basket un remake.

Des séries qui ont des op vraiment fades(et des séries qui sont fades d'ailleurs)



Je pourrait continuer a vous balancer des op culte pendant des pages, tant les op des animes des studios Gonzo, Mad House et Bones de l'époque sont à l'image des séries qu'ils produisaient, cultes...